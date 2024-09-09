В Краснодаре пенсионер втихаря лапал пассажирок автобуса

Инцидент произошел утром 9 сентября в автобусе № 201 со стороны ТЦ «Красная Площадь».

По словам пассажирок автобуса, мужчина пытался потрогать всех девушек, до которых мог дотянуться.

По факту сообщения в соцсетях полиция Краснодара проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента, а также личность предполагаемого нарушителя и мотивы его действий. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД России по Краснодару.

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