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Парни подрались на остановке и разбили бутылкой стекло автобуса в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/parni-podralis-na-ostanovke-i-razbili-butylkoj-steklo-avtobusa-v-sochi
Фото t.me/sochiavtotrans

Инцидент произошел днем 1 сентября на остановке «Молодежная».

По словам очевидцев, группа молодых людей устроила драку, в ходе которой один из участников кинул бутылку в автобус с пассажирами. Бутылка разбила стекло. Никто из пассажиров не пострадал, но рейс был сорван. Автобус отправили на ремонт.

Заявление в полицию подано, сообщает пресс-служба МУП Сочи «Сочиавтотранс».

Для урегулирования конфликта участников драки просят связаться с МУП Сочи «Сочиавтотранс» по телефону 8 (988) 238-40-98.

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