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В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду

Общество
17.10.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-passazhiry-tramvaya-otodvinuli-priparkovannyj-cadillac-meshayushhij-proezdu
Видео t.me/typodar

Это произошло вечером 16 октября на улице Железнодорожной около стадиона «Кубань».

Припаркованный автомобиль Cadillac загородил проезд трамваю с пассажирами. Вагон общественного транспорта остановился, а его пассажиры вышли, чтобы подвинуть иномарку и продолжить поездку.

Около 10 пассажиров трамвая начали раскачивать иномарку из стороны в сторону, однако это не помогало. После недолгих размышлений, совместными усилиями иномарку все же удалось сдвинуть в сторону, чтобы трамвай смог продолжить путь.

Читайте также: в Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с иномаркой.

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