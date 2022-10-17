В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду

Видео t.me/typodar

Это произошло вечером 16 октября на улице Железнодорожной около стадиона «Кубань».

Припаркованный автомобиль Cadillac загородил проезд трамваю с пассажирами. Вагон общественного транспорта остановился, а его пассажиры вышли, чтобы подвинуть иномарку и продолжить поездку.

Около 10 пассажиров трамвая начали раскачивать иномарку из стороны в сторону, однако это не помогало. После недолгих размышлений, совместными усилиями иномарку все же удалось сдвинуть в сторону, чтобы трамвай смог продолжить путь.

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