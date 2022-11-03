В Краснодаре парень на улице напал на ребенка-инвалида, ударил и отобрал телефон
С заявлением о грабеже в полицию Краснодара обратилась жительница Юбилейного микрорайона. Женщина рассказала, что на детской площадке на проспекте Чекистов неизвестный подошел к ее сыну, имеющему особенности развития. Молодой человек оскорбил ребенка, ударил и отобрал телефон.
Полицейские опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Парень во всем признался.
Причину своего поступка он объяснил тем, что мальчик в шуточной форме высказался в его сторону. Похищенный телефон злоумышленник успел сдать в ломбард. Вырученные 5 тыс. рублей он потратил. Полицейские изъяли телефон, его вернут законному владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
На подозреваемого завели уголовное дело о грабеже. Парню грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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