В Краснодаре парень на улице напал на ребенка-инвалида, ударил и отобрал телефон

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о грабеже в полицию Краснодара обратилась жительница Юбилейного микрорайона. Женщина рассказала, что на детской площадке на проспекте Чекистов неизвестный подошел к ее сыну, имеющему особенности развития. Молодой человек оскорбил ребенка, ударил и отобрал телефон.

Полицейские опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Парень во всем признался.

Причину своего поступка он объяснил тем, что мальчик в шуточной форме высказался в его сторону. Похищенный телефон злоумышленник успел сдать в ломбард. Вырученные 5 тыс. рублей он потратил. Полицейские изъяли телефон, его вернут законному владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На подозреваемого завели уголовное дело о грабеже. Парню грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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