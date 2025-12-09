В Краснодаре пара разгромила подъезд многоэтажки в поисках закладок

Действия неизвестных в подъезде многоэтажного дома на проспекте Знаменского зафиксировала камера видеонаблюдения 8 декабря около полуночи.

На кадрах видно, как мужчина и женщина обыскивают подъезд и первый этаж жилого дома в поисках закладок. Они проверили места, где, по их мнению, могли лежать наркотики, в том числе почтовые ящики, оставив часть из них открытыми.

Кроме того, во время поисков женщина оторвала защитные кожухи с двух радиаторов отопления. Неизвестные также выломали дверцу ящика сетевого оборудования, расположенного на одном из этажей рядом с лифтами.

«С заявлением в полицию по этому происшествию никто не обращался. Однако на основании выявленной в сети публикации полицией инициирована проверка. Действиям нарушителей будет дана правовая оценка», — сообщили журналистам «Кубань 24» в пресс-служба УМВД России по Краснодару.

