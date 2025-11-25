В Краснодаре прошел волонтерский рейд по удалению рекламы запрещенных веществ

В районе краснодарского «Авиагородка» закрашивали рекламу сайтов, продающих наркотики.

Волонтеры, вооруженные кисточками и краской, очистили район от опасных интернет-ссылок. За один день было закрашено более 200 надписей.

«Мы помогли многим людям тем, что закрасили. Люди поддерживали, говорили, что мы молодцы», — отметила одна из участниц акции.

Жителям рекомендуется обращаться в управляющую компанию, если на их доме появилась такая надпись. В случае отсутствия реакции следует сообщить в администрацию округа.

Читайте также: за 2024 год на объектах инфраструктуры кубанской столицы выявили и закрасили более 14,5 тыс. надписей с рекламой наркотиков. Рекламы содержали QR-коды и ссылки, которые перенаправляли на сайты по продаже запрещенных веществ и предложения «легкого заработка».

