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В Краснодаре ожидается жара до +36 °C

Общество
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В Краснодаре ожидается жара до +36 °C
Фото jplenio, pixabay.com

По данным центра погоды «Фобос», в ближайшие дни жара будет постепенно нарастать и превысит климатическую норму на четыре-пять градусов в ряде регионов юга России.

Солнечная и сухая погода будет преобладать на юге России на этой неделе из-за антициклона. По температурным показателям первая половина недели будет в пределах климатической нормы, а к выходным температура превысит норму на четыре-пять градусов. Синоптики отмечают, что для июля на юге России это не является аномалией.

Так, в Краснодаре воздух прогреется до 34-36 градусов. В Сочи будет на пару градусов прохладней, к середине недели столбики термометров поднимутся до 29-30 градусов.

Температура морской воды в районе Анапы составит 22 градуса, в Туапсе — 25 градусов.

К выходным на юге России возможны дожди, сообщает ТАСС.

Читайте также: как справиться с потом и запахом тела в жару.

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