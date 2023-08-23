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В Краснодаре ожидается резкое похолодание в ночное время

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ozhidaetsya-rezkoe-poholodanie-v-nochnoe-vremya
В Краснодаре ожидается резкое похолодание в ночное время
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Долгожданная прохлада в ночные часы вернется в краевую столицу уже 24 августа.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Краснодаре будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +30…32 °С, а ночью опустится до +14…16 °С.

Ветер западный с переходом в северный 4-9 м/с, днем порывы достигнут 12 м/с. В ближайшие дни осадков в городе не ожидается.

«Обращаем внимание на понижение температуры воздуха в ночные часы», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае закончится период аномальной жары. Специалисты уверены, что перестройка погодной ситуации уже наметилась в атмосфере на юге России — на этой неделе температура начнет снижаться.

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