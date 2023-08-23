В Краснодаре ожидается резкое похолодание в ночное время
Общество
23.08.2023 16:03
Долгожданная прохлада в ночные часы вернется в краевую столицу уже 24 августа.
По прогнозу синоптиков, в четверг в Краснодаре будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +30…32 °С, а ночью опустится до +14…16 °С.
Ветер западный с переходом в северный 4-9 м/с, днем порывы достигнут 12 м/с. В ближайшие дни осадков в городе не ожидается.
«Обращаем внимание на понижение температуры воздуха в ночные часы», — сообщает Краснодарский ЦГМС.
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