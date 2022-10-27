В Краснодаре отремонтируют здание Молодежного центра

В Краснодаре отремонтируют здание Молодежного центра

Средства на ремонт получили в рамках Всероссийского конкурса «Регион для молодых». Сумма гранта составит 113 млн рублей.

Ремонт здания начнется сразу после получения средств. Завершить работы планируют до 31 октября 2023 года. Площадь здания — более 4 тыс. кв. м. Там расположены около 30 помещений — танцевальные залы, коворкинг, большой зал на 465 кв. м на 300 мест и уличный парк.

Ранее и. о. главы города Максим Слюсарев поручил проработать вопрос реконструкции здания.

«Перед новой командой молодежного управления была поставлена задача решить проблемы центра. За счет средств из городского бюджета эта работа велась несколько лет. Благодаря победе в конкурсе мы сможем реанимировать центр за один год», — рассказал начальник городского управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Молодежный центр открыли в 2012 году на улице Сормовской. В нем одновременно могут заниматься около 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Краснодара.

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