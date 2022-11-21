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В Краснодаре отремонтируют сети освещения на улице Черкасской

Общество
21.11.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otremontiruyut-seti-osveshheniya-na-ulitse-cherkasskoj
В Краснодаре отремонтируют сети освещения на улице Черкасской
Фото t.me/krdru

На улице Черкасской специалисты восстанавливают питающие кабели. После завершения работ сети будут работать в штатном режиме.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проработать вопрос принятия этих сетей в собственность города. Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко доложил, что во время подготовки необходимой документации подрядчик совместно с департаментом обеспечит работу освещения.

«Сети уличного освещения на участке улицы Черкасской находятся в собственности у третьих лиц. Сейчас владельцами сетей подготовлены письма об отказе от данного права, после чего все необходимые документы будут направлены в департамент муниципальной собственности и городских земель для их принятия на баланс города», — сказал Мироненко.

По его словам, процесс передачи может занять около года. Когда сети перейдут в собственность департамента городского хозяйства, уличное освещение будут содержать за счет местного бюджета. До этого городские власти будут содействовать поддержанию сетей в рабочем состоянии.

Протяженность сетей уличного освещения на участке улицы Черкасской от Героев-Разведчиков до Генерала Трошева — 540 м. Они состоят из 24 светоточек. Специалисты уже нашли техническое решение по подключению их к муниципальным сетям уличного освещения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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