В Краснодаре отремонтируют дорогу к детскому саду № 113
Поручение привести в порядок дорогу дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан.
С просьбой отремонтировать дорогу в районе детского сада № 113 на улице Циолковского обратилась жительница краевого центра. Вениамин Кондратьев отметил, что на ремонт главных дорог выделяются большие средства, но нельзя забывать и про ремонт менее загруженных участков.
«В городах и районах должны быть безопасные и качественные дороги, особенно те, что ведут к соцобъектам. Важно на примере этого детского сада посмотреть в целом на ситуацию, сложившуюся в крае. Системно подходить к решению вопроса во всех муниципалитетах — работать над благоустройством улиц параллельно с открытием новых или ремонтом существующих учреждений», — отметил глава региона.
По словам и. о. обязанности главы Краснодара Максима Слюсарева, улицу Циолковского заасфальтировали ранее, но после строительства микрорайона ее необходимо отремонтировать.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Смаглюк доложил, что ведомство совместно с мэрией Краснодара нашли решение и подали заявку на получение субсидии. Деньги будут выделены в этом году, улицу отремонтируют в начале следующего года.
Жительница Кавказского района попросила помощь газифицировать улицу Комсомольскую в станице Темижбекской. Министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин доложил, что проект прокладки газовых распределительных сетей готов, он прошел госэкспертизу. К работам планируют приступить в 2024-2025 годах.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что газификация напрямую влияет на уровень жизни людей в сельских населенных пунктах, поручил ускорить решение вопроса и приступить к прокладыванию газопровода в начале следующего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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