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Путин поручил выделить 400 млрд рублей на социальную газификацию в РФ

Общество
31.08.2022 21:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-vydelit-400-mlrd-rublej-na-sotsialnuyu-gazifikatsiyu-v-rf
Путин поручил выделить 400 млрд рублей на социальную газификацию в РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время рабочей встречи с вице-премьером Александром Новаком.

Президент отметил, что в стране нужно обязательно проработать вопрос с дополнительной поддержкой нуждающихся людей для социальной газификации.

«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 млрд. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — сказал Путин.

По словам президента, главной причиной, сдерживающей социальную газификацию в стране, является стоимость монтажа и оборудования.

«Если средняя субсидия, поддержка, выплата малообеспеченным гражданам в регионах, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и многодетным семьям где-то от 70 до 80 тыс., то средняя стоимость оборудования 75 тыс., а бывает и подороже. Плюс еще прокладка трубы внутри участка. Это тоже где-то 45-50 тыс. Если к этому еще нужно добавить смену оборудования внутри дома, то эта цифра для многих семей становится неподъемной», — цитирует Путина ТАСС.

Читайте также: до конца 2022 года в Краснодарском крае догазифицируют почти 18 тыс. домов.

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