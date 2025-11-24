Logo
В Краснодаре отремонтировали проезд к медучреждениям на улице Красных Партизан

Общество
В Краснодаре отремонтировали проезд к медучреждениям на улице Красных Партизан
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре завершили ремонт дорог, ведущих к Краевой клинической больнице № 2, Микрохирургии глаза имени академика Федорова и госпиталю МВД.

Жители города и пациенты больниц неоднократно жаловались на плохое состояние дороги. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Евгений Беляков.

«Работы начались в октябре, и их удалось выполнить с опережением сроков. Отремонтировали полностью проезжую часть и существующий тротуар, навели порядок на парковочном пространстве», — пояснил он.

Рабочие привели в порядок около 250 м  дороги. На участке установили искусственные разделители потоков движения и дорожные знаки, нанесена разметка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре открыли 22 ноября.

