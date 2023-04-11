В Краснодаре отремонтировали дорогу на улице Думенко
Общество
11.04.2023 10:07
Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На участке улицы Думенко от Проспекта Чекистов до улицы 70-летия Октября заменили дорожное полотно, обновили бордюры, установили знаки, нанесли разметку и отремонтировали тротуар.
Сейчас в Краснодаре завершают работы еще на четырех участках, там выполняют такой же комплекс работ, как и на улице Думенко. Работы идут на улицах Аксакайской, Карякина, Димитрова и Кавказской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: ремонт еще пяти улиц по нацпроекту стартовал в Краснодаре.
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