Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре отремонтировали дорогу на улице Думенко

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otremontirovali-dorogu-na-ulitse-dumenko
В Краснодаре отремонтировали дорогу на улице Думенко
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На участке улицы Думенко от Проспекта Чекистов до улицы 70-летия Октября заменили дорожное полотно, обновили бордюры, установили знаки, нанесли разметку и отремонтировали тротуар.

Сейчас в Краснодаре завершают работы еще на четырех участках, там выполняют такой же комплекс работ, как и на улице Думенко. Работы идут на улицах Аксакайской, Карякина, Димитрова и Кавказской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: ремонт еще пяти улиц по нацпроекту стартовал в Краснодаре.

Статьи
Как проявляется нехватка витамина В12
Как проявляется нехватка витамина В12
Традиционный кулич с изюмом на Пасху
Традиционный кулич с изюмом на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?
Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
  3. В Краснодаре борщ дороже, чем в Москве: среднюю стоимость популярного блюда посчитали в России
  4. Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
  5. Режиссер «Чебурашки» опроверг информацию о работе над продолжением фильма
  6. Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года
Прямой эфир
Мы в соцсетях