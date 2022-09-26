В Краснодаре отпраздновали День города

Видео канала «Кубань 24»

По традиции торжество началось с поднятия флага на Главной городской площади Краснодара.

В честь Дня города в Краснодаре вручали главные городские награды. Торжественный прием прошел в муниципальном концертном зале.

Жителям города за значительный вклад в развитие столицы Кубани вручили знаки «Почетный гражданин Краснодара», памятные медали «За заслуги» и Почетные грамоты администрации и городской Думы Краснодара.

«Мне очень лестно находиться на этой сцене и поздравлять с Днем города тех людей, которые создавали этот город, создавали его славу и продолжают делать его таким прекрасным, какой он есть», — сказал и. о. главы Краснодара Максим Слюсарев.

На главной городской площади состоялся концерт «Мы вместе». Программа была подготовлена с акцентом на историю и традиции столицы Кубани. Посмотреть на выступления творческих коллективов края пришло около 4,5 тыс. горожан и гостей города.

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