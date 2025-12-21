В Краснодаре отметили лучших сотрудников ФСБ

В мероприятии, приуроченном ко Дню работников органов безопасности России, принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что вместе с представителями Крыма и Адыгеи проводится большая системная работа, направленная на повышение безопасности и антитеррористической защищенности в регионах.

«Благодарен всем сотрудникам ведомства», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 декабря губернатор поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы безопасности с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что это день отважных и смелых людей, которые посвятили жизнь защите суверенитета, территориальной ценности и национальных интересов страны, а также обеспечению спокойствия граждан и мира.

Подпишись, здесь всегда интересно.