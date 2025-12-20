Кондратьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ФСБ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 декабря опубликовал в соцсетях поздравление для сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы безопасности.

Глава региона отметил, что это праздник отважных и смелых людей, которые посвятили жизнь защите суверенитета, территориальной ценности и национальных интересов страны, а также обеспечению спокойствия граждан и мира.

«Ежедневно, проявляя мужество и профессионализм, они стоят на передовой борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и преступностью. Их самоотверженность и готовность к сложным вызовам — залог стабильности и безопасности нашего региона и всей страны. Особые слова благодарности — ветеранам, чей бесценный опыт и преданность делу служат примером для молодого поколения», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор пожелал сотрудникам ФСБ благополучия, крепкого здоровья и стойкости духа, а также новых успехов в «благородном деле служения Отечеству».

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Конституции.

Подпишись, здесь всегда интересно.