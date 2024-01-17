В Краснодаре отметили два года со дня создания фонда «Добро и Дело»

В Театре Защитника Отечества 17 января прошло торжественное мероприятие «КРАСНОДАР – ДЛЯ ПОБЕДЫ», посвященное двухлетию со дня основания благотворительного фонда «Добро и Дело».

«Два года назад никто и представить себе не мог, что фонд «Добро и Дело» вырастет из сообщества энтузиастов в первый и крупнейший на юге России фонд, помогающий военнослужащим специальной военной операции и мирному населению Новороссии. Тысячи людей стали на этом пути нашими добровольными помощниками и каждый из них – в моем сердце. Спасибо за бескорыстный волонтерский труд, без вашей поддержки наш весомый вклад в общую Победу был бы невозможен», — сказала директор фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева.

За время работы фонд совершил свыше 160 выездов в самые горячие точки Донбасса и Новороссии, отправил в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области свыше 1700 тонн гуманитарных грузов. Фонд оказал поддержку многим сотням семей Новороссии и более чем 150 воинским подразделениям.

В ходе собрания фонд объявил сбор на партию гуманитарной помощи «Юбилейная фура» и объявил о старте акции «Дети Кубани – детям Донбасса», в ходе которой представители фонда помогут наладить контакты между детьми двух регионов, организовать обмен подарками и отладить переписку ребят, которая, как уверены «доброделы», перерастет в настоящую дружбу.

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