Кондратьев рассказал о помогающей участникам СВО благотворительной организации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе волонтерского сообщества «Голубка» в Горячем Ключе.

По словам главы Кубани, многие волонтеры работают дома и рады каждому, кто готов помогать. Их объединяет одна цель — поддержка российских военных во имя общей победы.

«Из социальных сетей узнал о деятельности волонтерского сообщества «Голубка» в Горячем Ключе. В подарок бойцам в зону СВО они передают вязаных голубок с просьбой — «обязательно вернуть лично». Женщины организовали пошивочную мастерскую, несколько площадок по плетению маскировочных сетей и производство расходников на 3D-принтерах. Отшивают камуфляжные и флисовые костюмы, маскхалаты, плащи, нательное белье, термоодеяла, вяжут носки и рукавицы — все, что может пригодиться в полевых условиях», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что даже дети с удовольствием принимают участие в плетении маскировочных сетей. Также добровольцы собирают и отправляют в зону СВО продукты домашнего приготовления.

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