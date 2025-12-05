Logo
В Краснодаре отметили 60-летие учебно-методического центра по ГО и ЧС

Общество
В Краснодаре отметили 60-летие учебно-методического центра по ГО и ЧС
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В  краевом центре прошло мероприятие, посвященное 60-летию со дня основания Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края.

В рамках празднования актеры Театра Защитника Отечества представили тематический спектакль.

«В условиях проведения специальной военной операции вопросы гражданской обороны становятся особенно актуальными. Ваша работа по обучению населения — это вклад в общую безопасность. За последние 5 лет профилактическими мероприятиями охвачены 80 тыс. человек», — подчеркнул исполняющий обязанности министра ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.

Сергей Штриков также поздравил и наградил отличившихся сотрудников и ветеранов службы. На мероприятии присутствовали сотрудники МЧС и представители администрации.

Читайте также: пожарное депо планируют построить в законсервированном здании в Геленджике.

