Пожарное депо планируют построить в законсервированном здании в Геленджике

Новый объект планируется достроить в поселке Пшада к 2026 году.

Пожарное депо будет располагаться на месте старого законсервированного здания — в 2017 году из-за нарушения норм строительства там провисла плита между этажами. В 2023 приняли решение о создании краевого пожарного подразделения на базе этого депо.

С учетом выявленных в ходе строительства отклонений провели строительно-техническую экспертизу. По ее результатам здание признали пригодным для дальнейшей реконструкции с учетом всех замечаний.

Сейчас муниципалитет проводит экспертизу и проектирование с учетом компенсационных мер, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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