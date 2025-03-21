Комплексное развитие территорий реализуют на более чем 40 площадках Кубани

Площадки находятся в 11 муниципалитетах. Об этом заявили на профильном краевом брифинге.

Уже заключено 26 договоров, по которым построят 7,5 млн кв. метров, в том числе и жилой недвижимости. Отдельную концепцию создали для северо-восточной части Краснодара. Площадь новой застройки в районе поселка Знаменского ― около 1,5 тыс. га. Под жилые объекты выделили порядка 40% территории.

«Все остальное ― это инфраструктурные объекты, которыми хотелось бы дополнить существующую структуру Краснодара. Это и театры, и музеи. Комплекс зданий администрации края планируется сюда переместить, чтобы разгрузить исторический центр города», ― отметил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Сейчас проект находится на этапе документации, также ищут инвесторов. Точные сроки завершения работ пока неизвестны.

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