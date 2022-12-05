В Краснодаре отменили режим повышенной готовности

Соответствующее постановление 2 декабря подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«В связи с прекращением периода действия режима функционирования «Повышенная готовность» постанавляю: признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2022 № 5461 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования город Краснодар», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности в Краснодаре вводили с 16 ноября для реагирования муниципальных оперативных служб на возможную угрозу возникновения ЧС.

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