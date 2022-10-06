В Краснодаре отменили особый противопожарный режим
Общество
06.10.2022 16:55
Особый противопожарный режим в краевой столице отменили с 6 октября постановлением мэрии. Он действовал в Краснодаре с 29 июня.
В этот период для обеспечения пожарной безопасности в городе было запрещено разводить костры и заезжать на автомобилях в лесные и лесопарковые зоны. На предприятиях, а также в огороднических и садоводческих товариществах приостановили проведение пожароопасных работ.
За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрен крупный штраф, как для юридических, так и для физических лиц. За его соблюдением наблюдали сотрудники мэрии и спасательных служб.
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