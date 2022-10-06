Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре отменили особый противопожарный режим

Общество
06.10.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otmenili-osobyj-protivopozharnyj-rezhim
В Краснодаре отменили особый противопожарный режим
Фото пресс-службы администрации Сочи

Особый противопожарный режим в краевой столице отменили с 6 октября постановлением мэрии. Он действовал в Краснодаре с 29 июня.

В этот период для обеспечения пожарной безопасности в городе было запрещено разводить костры и заезжать на автомобилях в лесные и лесопарковые зоны. На предприятиях, а также в огороднических и садоводческих товариществах приостановили проведение пожароопасных работ.

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрен крупный штраф, как для юридических, так и для физических лиц. За его соблюдением наблюдали сотрудники мэрии и спасательных служб.

Читайте также: в Краснодаре произошел пожар в здании на территории с СТО и гаражами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. С начала года миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 3,5 раза
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях