В Краснодаре отменили полумарафон «ЗаБег.РФ»

Массовый забег должен был пройти на центральных улицах краевой столицы 4 июня.

Однако вечером 1 июня организаторы крупнейшего в России полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщили, что мероприятие не состоится. Из письма краевого министерства физической культуры и спорта следует, что забег в Краснодаре решили не проводить для обеспечения общественной безопасности населения.

«Друзья, знаем, что сейчас вы расстроены, ведь до «ЗаБега» оставалось всего три дня и каждый из вас готовился и ждал его. Для нас запрет на проведение мероприятия также стал неожиданным, но мы до последнего старались сделать все возможное и даже больше, чтобы он состоялся», — сообщили организаторы в соцсетях.

Жителям Краснодара, желающим пробежать полумарафон, предложили сделать это в Ростове-на-Дону. Стартовые пакеты для участия можно получить 2 и 3 июня с 10:00 до 22:00 в зоне фудкорта в ТРЦ «Галерея-Краснодар».

Кроме того, принять участие в «ЗаБег.РФ» можно в онлайн-формате. Более подробную информацию об этом можно узнать на сайте организаторов.

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