В Краснодаре отменили новогодний концерт и фейерверк на Главной городской площади

Фото пресс-службы администрации Краснодара

О решении не проводить масштабных городских праздников в Новый год в Краснодаре сообщили 28 октября.

В администрации краевой столицы рассказали, что в этом году концерта на Главной городской площади, фейерверков и масштабных увеселительных мероприятий не будет. Краснодарцев призывают вспомнить о том, что Новый год — это семейный праздник, и отметить его в кругу близких.

Также сообщается, что не планируют закупать новые новогодние украшения. До 15 декабря улицы Краснодара, витрины, фасады и общественный транспорт украсят прошлогодними декоративными элементами и искусственными елями. В городе будут работать елочные базары, а на Главной городской площади откроют традиционную новогоднюю ярмарку.

Для детей планируют провести театрализованные представления. Они в этом году будут посвящены сюжетам народного фольклора, отечественным сказкам и мультфильмам. На представления пригласят семьи военнослужащих, а также семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, живущие в Краснодаре. Сладкие подарки вручат детям мобилизованных от 3 до 14 лет (включительно), сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год.