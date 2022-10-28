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В Краснодаре отменили новогодний концерт и фейерверк на Главной городской площади

Общество
28.10.2022 15:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otmenili-novogodnij-kontsert-i-fejerverk-na-glavnoj-gorodskoj-ploshhadi
В Краснодаре отменили новогодний концерт и фейерверк на Главной городской площади
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О решении не проводить масштабных городских праздников в Новый год в Краснодаре сообщили 28 октября.

В администрации краевой столицы рассказали, что в этом году концерта на Главной городской площади, фейерверков и масштабных увеселительных мероприятий не будет. Краснодарцев призывают вспомнить о том, что Новый год — это семейный праздник, и отметить его в кругу близких.

Также сообщается, что не планируют закупать новые новогодние украшения. До 15 декабря улицы Краснодара, витрины, фасады и общественный транспорт украсят прошлогодними декоративными элементами и искусственными елями. В городе будут работать елочные базары, а на Главной городской площади откроют традиционную новогоднюю ярмарку.

Для детей планируют провести театрализованные представления. Они в этом году будут посвящены сюжетам народного фольклора, отечественным сказкам и мультфильмам. На представления пригласят семьи военнослужащих, а также семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, живущие в Краснодаре. Сладкие подарки вручат детям мобилизованных от 3 до 14 лет (включительно), сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год.

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