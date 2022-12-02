В Краснодаре открылся инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды»

Филиал инклюзивного центра раннего развития начал работать на улице Северной, 11.

Об этом 2 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. В лицензированном центре проходят реабилитацию дети с расстройствами аутистического спектра и неврологическими заболеваниями. «Росток надежды» с 2017 года работает в Славянске-на-Кубани, а в апреле текущего года филиал открылся и в Кропоткине.

«Организована психолого-педагогическая, медицинская и аппаратная коррекция для деток от нескольких месяцев до 18 лет. К каждому малышу свой подход, программа подбирается индивидуально под него. Узнала, что среди работников центра и мамы воспитанников. Они рассказали мне, что как никто знают потребности детей с инвалидностью и понимают, что им нужно. Поэтому и приняли для себя решение помогать таким же ребятам, прошли обучение и сейчас работают здесь», — написала Минькова в Telegram.

Специалисты центра оказывают помощь не только детям, но и их родителям. Там проводятся групповые встречи, работают психологи. Кроме того, для родителей организованы творческие занятия.

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