В парке «Краснодар» открыли часть пешеходного участка будущего «Парка Облаков»

По словам местных жителей, в сентябре для пешеходов открыли небольшой участок тротуара «Парка облаков» вдоль Японского сада.

После того, как улицу Владислава Посадского перекрыли для движения автомобилей, для прохода стала доступна небольшая часть парка с пешеходными дорожками, которые ведут вдоль стены Японского сада.

«После закрытия улицы Посадского открыли небольшой пешеходный участок по «Парку Облаков» вдоль Японского сада до футбольного манежа академии. Можно там уже прогуляться и посмотреть на некоторые элементы», — написал в своем Telegram-канале краснодарский фотограф Евгений Таранжин.

На пешеходной части дубовой аллеи, которая находится на дублере улицы Владислава Посадского, уже появилась подсветка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Парк Облаков» расположится на высоте 27 м и будет занимать площадь 19 га. В новой очереди парка «Краснодар» планируют установить арт-объекты и фонтаны, а также обустроить несколько новых водоемов. Участок улицы Владислава Посадского сделали пешеходным, он соединит очереди парка «Краснодар».