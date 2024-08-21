В Краснодаре открыли центр оказания консульских услуг для граждан Киргизии

Пилотный проект по предоставлению консульских услуг гражданам Киргизии открыли 21 августа на улице Академика Павлова, 64.

Граждане Киргизии в сервисном центре «ВиЭф Сервисес» могут оформить и получить ID-карту, общегражданский паспорт гражданина и водительское удостоверение Киргизии при окончании срока их действия, порче или утере, а также свидетельство на возвращение в республику. Кроме того, в центре можно получить справки социально-правового характера.

Необходимый перечень документов для получения консульских услуг можно посмотреть на сайте Посольства Кыргызской Республики в РФ в разделе «Консульские вопросы».

Документы в сервисном центре будут принимать по предварительной записи по телефону 7 (921) 329 00 68 (с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени в будние дни), +7 (499) 648 91 53 (Колл-центр), а также без записи. Услуга подачи документов в центре платная, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии.

Читайте также: власти Кубани обсудили направления для сотрудничества с коллегами из Афганистана.