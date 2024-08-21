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В Краснодаре открыли центр оказания консульских услуг для граждан Киргизии

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-tsentr-okazaniya-konsulskih-uslug-dlya-grazhdan-kirgizii
В Краснодаре открыли центр оказания консульских услуг для граждан Киргизии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пилотный проект по предоставлению консульских услуг гражданам Киргизии открыли 21 августа на улице Академика Павлова, 64.

Граждане Киргизии в сервисном центре «ВиЭф Сервисес» могут оформить и получить ID-карту, общегражданский паспорт гражданина и водительское удостоверение Киргизии при окончании срока их действия, порче или утере, а также свидетельство на возвращение в республику. Кроме того, в центре можно получить справки социально-правового характера.

Необходимый перечень документов для получения консульских услуг можно посмотреть на сайте Посольства Кыргызской Республики в РФ в разделе «Консульские вопросы».

Документы в сервисном центре будут принимать по предварительной записи по телефону 7 (921) 329 00 68 (с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени в будние дни), +7 (499) 648 91 53 (Колл-центр), а также без записи. Услуга подачи документов в центре платная, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии.

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