В Краснодаре открыли первый спасательный учебно-тренировочный комплекс
Комплекс находится на территории спасательно-пожарного отряда № 6 в станице Старокорсунской на улице Закрытой, 49. Его возвели за счет местного бюджета.
На территории учебного-тренировочного комплекса разместили спортивный городок и современную четырехэтажную учебную башню.
«В краевом центре, в городе-миллионнике, это первая учебно-спасательная база. Рад, что мы ее построили. Важно, чтобы спасатели совершенствовали свои навыки, но эти умения применялись очень редко», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.
В открытии комплекса также приняли участие глава городского управления гражданской защиты Виталий Казликин, глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная, руководители, сотрудники и спасатели-пожарные подразделений муниципальной «Службы спасения».
В ходе мероприятия спасатели провели учебно-показательные занятия. Пожарные продемонстрировали свои навыки в подъеме по штурмовой лестнице до четвертого этажа, самоспасанию из окна четвертого этажа башни и ликвидации учебного пожара, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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