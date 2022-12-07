В Краснодаре открыли первый спасательный учебно-тренировочный комплекс

Комплекс находится на территории спасательно-пожарного отряда № 6 в станице Старокорсунской на улице Закрытой, 49. Его возвели за счет местного бюджета.

На территории учебного-тренировочного комплекса разместили спортивный городок и современную четырехэтажную учебную башню.

«В краевом центре, в городе-миллионнике, это первая учебно-спасательная база. Рад, что мы ее построили. Важно, чтобы спасатели совершенствовали свои навыки, но эти умения применялись очень редко», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

В открытии комплекса также приняли участие глава городского управления гражданской защиты Виталий Казликин, глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная, руководители, сотрудники и спасатели-пожарные подразделений муниципальной «Службы спасения».

В ходе мероприятия спасатели провели учебно-показательные занятия. Пожарные продемонстрировали свои навыки в подъеме по штурмовой лестнице до четвертого этажа, самоспасанию из окна четвертого этажа башни и ликвидации учебного пожара, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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