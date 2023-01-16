В Краснодаре открыли обновленный ЛОР-центр краевой БСМП
Общество
16.01.2023 17:35
ЛОР-центр краевой больницы скорой медицинской помощи открыли после капитального ремонта. Работы выполнили за счет средств краевого бюджета.
«Помимо изменения внешнего облика, усовершенствовали и структуру. Увеличили количество коек с 35 до 60. Теперь вместо одной операционной — три», — написала в Telegram вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Она добавила, что в ЛОР-центре создали шесть одноместных палат матери и ребенка с санитарной комнатой и душем. Учреждение также укомплектовали современным медицинским оборудованием.
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