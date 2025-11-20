В Краснодаре открыли новый отдел ЗАГС в «OZ Молле»
Краснодарцы получили еще одну удобную площадку для оформления документов ЗАГС.
Новый отдел открылся в «OZ Молле». Он расположен на втором этаже рядом с МФЦ, так что посетители могут решить несколько вопросов в одном месте. Здесь принимают заявления о рождении, перемене имени и выдают повторные свидетельства — весь спектр услуг, кроме регистрации брака. Этот момент начальник отдела Анастасия Крупина подчеркнула отдельно: заключение брака по-прежнему проводят другие городские подразделения, включая Екатерининский зал.
Работа отдела организована по электронной очереди, что помогает посетителям спокойно дождаться приглашения в кабинет. График — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.
Размещение ЗАГСов в крупных торговых центрах становится новым практичным форматом: услуги становятся доступнее, а жители экономят время.
