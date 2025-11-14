Сервисы самообслуживания появятся в МФЦ
Общество
14.11.2025 10:49
Благодаря новым сервисам самообслуживания в многофункциональных центрах можно будет получить услуги без паспорта по биометрии.
Стойки будут интегрированы с Единой биометрической системой и оснащены цифровым ассистентом — так посетитель сможет подтвердить личность и оформить услугу. Готовый документ можно будет скачать по QR-коду или получить на бумаге. Первые сервисы появятся в Липецкой области.
При этом для пользования сервисом необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в банках или при помощи сервиса выездной регистрации. При этом оформить документы у сотрудника МФЦ при отсутствии также можно.
