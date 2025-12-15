В Краснодаре открыли новую спортплощадку в сквере возле стадиона «Кубань»

На спортобъекте площадью 1,4 тыс. кв. м предусмотрели несколько зон, в том числе боксерский ринг, борцовский ковер и место для выполнения нормативов ГТО.

Спортивную площадку оборудовали современным и безопасным покрытием. Также здесь установили уличные тренажеры и оборудовали зоны для паркура и воркаута.

«В скверах, в таких зеленых зонах в парках создаются площадки для массового спорта. Они охватывают ребят, которые не ходят в спортивные залы, но хотят заниматься спортом. Сегодня это спортивная инфраструктура для них», — отметил и. о. министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Мы видели от начала и до конца, как здесь ровняли землю, засыпали и поднимали арматуру. Но мы никак не ожидали, что будет такой шикарный спортивный комплекс. Мы просто в восторге, нет слов», — поделился спортсмен Владимир Тиссен.

Новый спортивный объект опробовали профессиональные спортсмены и любители. Также в день открытия площадки здесь провели мастер-класс по надуванию грелки и сгибанию гвоздей. Спортплощадка будет доступна для всех желающих бесплатно с 6:00 до 00:00.

