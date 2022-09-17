В Краснодаре открыли крупнейший в стране молодежный баскетбольный центр

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр ПБК «Локомотив-Кубань» построили в поселке Колосистом на улице Звездной, 15/7. Об открытии сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В церемонии открытия тренировочного центра приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Алексей Ермаков, первый вице-губернатор Игорь Галась, президент региональной федерации баскетбола и ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

«Баскетбол — один из популярных видов спорта в Краснодарском крае. В спортивных отделениях им занимаются более 13 тысяч человек, а во Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых команд ежегодно участвуют порядка 300 тысяч человек. В крае играет профессиональная команда «Локомотив-Кубань». Она выигрывала Кубок России и Европы, являлась серебряным призером Еврокубка и бронзовым — Евролиги. Хорошие результаты показывают и молодежные составы. Сегодня в сборные команды России включены свыше 20 кубанских баскетболистов. Уверен, что новый крупнейший в стране баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре позволит раскрыть потенциал еще сотни перспективных ребят», — отметил Вениамин Кондратьев.

Андрей Ведищев рассказал, что центр оборудовали по самым высоким современным стандартам. При необходимости там могут проводить сборы первые сборные страны. В новом спортивном комплексе три крытые площадки — центральная с трибунами на 500 мест, уличная — с профессиональным покрытием для баскетбола 3х3. Также есть гостиница на 45 номеров, тренажерный зал, столовая и кафе.

«Региональные власти поддерживают и развитие массового, и профессионального спорта. В крае ведут строительство спортивных объектов. На их строительство и реконструкцию с 2018 года направили 11,3 млрд рублей, в том числе на 2022 год — 4,9 млрд рублей. За последние 5 лет в рамках краевых государственных программ построено более 100 спортивных сооружений. В этом и следующем году запланировано создание более 70 новых спортивных объектов. Уверен, в молодежном тренировочном центре зажгутся новые звезды баскетбола», — отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

В рамках церемонии открытия центра спортсмены заложили капсулу с посланием будущему поколению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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