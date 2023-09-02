В Краснодаре открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

ФОК построили на улице Вавилова в Прикубанском округе в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры».

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместили спортзал для занятий баскетболом, мини-футболом, гандболом и волейболом, тренажеры и два борцовских ковар. На прилегающей территории подготовили беговые дорожки и спортивные площадки.

«В спортивном комплексе смогут заниматься на постоянной основе в смену свыше 100 спортсменов и жителей Краснодара. Предусмотрены необходимые условия и для маломобильных граждан», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Он отметил, что Кубань — один из регионов-лидеров России по строительству новых спортивных объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.