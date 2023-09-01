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Путин: центр «Стань чемпионом» в Краснодаре — уникальная площадка

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-tsentr-stan-chempionom-v-krasnodare-unikalnaya-ploshhadka
Путин: центр «Стань чемпионом» в Краснодаре — уникальная площадка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевой центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом» на Зиповской, 70 в Краснодаре открыли 1 сентября.

Президент России Владимир Путин назвал новый Центр «поистине уникальной площадкой» для подготовки новых рекордсменов и чемпионов.

«Во многом благодаря отечественным инновационным технологиям и методикам, индивидуальному подходу к каждому ребенку сотрудники центра смогут всесторонне оценивать способности детей к физической активности, выявлять наилучшие для них виды спорта», — сообщил президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что передовые идеи, практический опыт и разработки будут использованы в других регионах России для укрепления здоровья детей и вовлечения их в спорт с самого раннего возраста.

В комплексе восемь спортивных залов, два бассейна, зона восстановления, тренажерный зал, а также зал с трибунами для спортивных мероприятий. Кроме того, оборудовали зону спортивного тестирования, классы для программ раннего развития детей и конференц-зал. Для удобства спортсменов построили буфет, гостиничный комплекс и подземную парковку.

В новом центре дети смогу заниматься боевыми искусствами, плаванием, акробатическим рок-н-роллом, эстетической и художественной гимнастикой, компьютерным спортом и шахматами.

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