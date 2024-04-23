В Краснодаре открылась выставка InterFood Krasnodar 2024

В выставочном комплексе «Экспоград Юг» стартовала крупнейшая на юге страны выставка напитков и продуктов питания — InterFood Krasnodar 2024.

Свои товары представили более 300 отечественных производителей, а также компании из Беларуси и Казахстана.

InterFood включила в себя четыре раздела: «Кубаньпродэкспо» — выставка продуктов питания и напитков, Vinorus — выставка вин и алкогольных напитков, а также FoodTech Krasnodar — выставка оборудования, материалов и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков, CleanExpo Krasnodar — выставка оборудования и средств для профессиональной уборки.

На InterFood Krasnodar 2024 департамент потребительской сферы Краснодарского края организовал отдельный коллективный стенд — для продуктов и напитков со знаком «Сделано на Кубани».

«Выставка позволит производителям повысить узнаваемость своего бренда, расширить клиентскую базу и найти постоянных партнеров», — отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Выставка будет работать до 25 апреля включительно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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