Стенд «Сделано на Кубани» представили на выставке Food Expo в Москве

Food Expo объединит свыше 20 тыс. посетителей, а также более 350 российских и международных экспонентов. Участникам мероприятия представят более 300 часов деловой программы.

На стенде Кубани представляют семь победителей краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Среди них производители напитков чайных и компотных смесей, мясной и молочной продукции, овощных консервов, вина, а также непродовольственных товаров, в частности щепы для копчения, моющих, дезинфицирующих и чистящих средств.

Коллективный стенд организовал краевой Центр развития торговли при поддержке департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона. Мероприятие посетил руководитель департамента Роман Куринный. Он пообщался с кубанскими производителями, чью продукцию отметили знаком качества «Сделано на Кубани», а также поучаствовал в мероприятиях деловой программы.

«Участие в выставке для производителей — это возможность установить полезные связи с потенциальными партнерами и клиентами, а также обменяться опытом с коллегами из других стран и регионов, узнать о новых технологиях и продуктах в отрасли», — отметил он.

Выставка «Food Expo» продлится до 21 марта этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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