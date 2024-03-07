Прием заявок на краевой конкурс «Сделано на Кубани» стартует 11 марта

Поучаствовать в конкурсе могут региональные производители продовольственной, непродовольственной продукции и товаров производственно-технического назначения.

Конкурсы в области качества — важный механизм мотивации компании к развитию в работе, отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

«Мы активно продвигаем собственные бренды, в том числе под знаком качества «Сделано на Кубани», оказываем всестороннюю поддержку по развитию производства и выхода на новые рынки», — добавил он.

Для участия в конкурсе от производителей требуется соответствие продукции высоким стандартам качества. Кроме того, товары должны производиться на Кубани. Открытый и бесплатный конкурс проводят раз в год в рамках двух блоков. Использовать знак качества до трех лет компании смогут после подведения итогов каждого блока.

Прием заявок и документов для участия в первом блоке пройдет до 12 апреля этого года, результаты конкурса подведут в июне. С 1 июля запустят прием заявок на конкурс во втором блоке. Победителей наградят в конце года.

Документы следует отправить оператору конкурса — ГКУ КК «Центр развития торговли» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Мира, 28 с пометкой «На конкурс». Узнать подробнее о конкурсе можно на специальном сайте. Контактный телефон — 7 (861) 262-46-78, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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