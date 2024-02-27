Прием заявок на участие в конкурсе «Проектный Олимп» стартовал в России

Заявки принимаются от организаций и профессионалов из государственного сектора и бизнеса, а также от предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Организаторами конкурса выступает аналитический центр при Правительстве РФ.

Для участников национального проекта предусмотрена номинация «Система бережливого управления». Развивающиеся предприятия получат возможность показать свои компетенции и навыки, а также продемонстрировать высокие стандарты в области эффективного управления производственными процессами, отметила замминистра экономики Светлана Салтанова.

«Кроме того, они смогут получить от экспертов обратную связь, обсудить сильные и слабые стороны работы, что в свою очередь будет способствовать росту качества управления бережливыми проектами», — добавила она.

Участие в конкурсе даст предпринимателям возможность получить оценку и развитие компетенций в области проектного управления, стратегического и цифрового мышлений, бережливого управления, реализации института наставничества, управления на основе данных, а также лидерства в системе муниципального управления.

Сбор заявок пройдет до 31 марта этого года. Подробнее о конкурсе можно узнать на специальном сайте. Победителей десятого юбилейного конкурса «Проектный Олимп» объявят 28-29 ноября этого года во время конференции «Практика применения проектного управления», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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