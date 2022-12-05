В Краснодаре открылась мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами»
Культура
05.12.2022 14:53
На площадке парка «Россия — моя история» посетителям расскажут, как человечество научилось бороться с новыми инфекциями.
Основная часть выставки посвящена пандемии COVID-19. Также есть раздел про вспышку оспы обезьян. Здесь можно увидеть средневековые гравюры, изображающие эпидемии, и видео о современной фармации.
За четыре месяца экспозиция уже побывала в 12 городах. В краевой столице она будет работать до 8 января.
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