В Краснодаре открылась мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами»

На площадке парка «Россия — моя история» посетителям расскажут, как человечество научилось бороться с новыми инфекциями.

Основная часть выставки посвящена пандемии COVID-19. Также есть раздел про вспышку оспы обезьян. Здесь можно увидеть средневековые гравюры, изображающие эпидемии, и видео о современной фармации.

За четыре месяца экспозиция уже побывала в 12 городах. В краевой столице она будет работать до 8 января.

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