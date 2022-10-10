В Краснодаре открылась фотовыставка «Город глазами молодых»
Фотовыставка стартовала в КубГУ. В экспозицию вошли 30 работ молодых фотографов краевой столицы и китайского Дуцзянъяня.
«Для участия в этом проекте было подано больше 80 заявок от молодых фотографов обеих стран. Лучшие фото отобрали в номинациях «Городской пейзаж», «Город в лицах» и «Голос молодости». Среди участников — студенты, поэтому мы решили разместить эту выставку именно в вузах», — рассказала замначальника управления по делам молодежи Юлия Супрунова.
Чтобы фотовыставку смогли увидеть как можно больше молодых людей, ее сделали передвижной. Студенты КубГУ могут ознакомиться с работами в фойе главного корпуса до 16 октября.
Затем выставка отправится:
- с 17 по 27 октября — в КубГТУ на улице Московской, 2;
- с 28 октября по 6 ноября — в КубГАУ на улице Калинина, 13;
- с 7 по 17 ноября — в КГИК на улице 40-летия Победы,33;
- с 18 по 27 ноября — в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на улице Буденного, 161.
С 28 ноября по 7 декабря экспозицию представят в КубГМУ на улице Митрофана Седина, 4, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», принять участие в фотовыставке могли авторы в возрасте от 14 до 35 лет.
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