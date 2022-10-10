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 В Краснодаре открылась фотовыставка «Город глазами молодых»

Культура
10.10.2022 15:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkrylas-fotovystavka-gorod-glazami-molodyh
 В Краснодаре открылась фотовыставка «Город глазами молодых»
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Фотовыставка стартовала в КубГУ. В экспозицию вошли 30 работ молодых фотографов краевой столицы и китайского Дуцзянъяня.

«Для участия в этом проекте было подано больше 80 заявок от молодых фотографов обеих стран. Лучшие фото отобрали в номинациях «Городской пейзаж», «Город в лицах» и «Голос молодости». Среди участников — студенты, поэтому мы решили разместить эту выставку именно в вузах», — рассказала замначальника управления по делам молодежи Юлия Супрунова.

Чтобы фотовыставку смогли увидеть как можно больше молодых людей, ее сделали передвижной. Студенты КубГУ могут ознакомиться с работами в фойе главного корпуса до 16 октября.

Затем выставка отправится:

  • с 17 по 27 октября — в КубГТУ на улице Московской, 2;
  • с 28 октября по 6 ноября — в КубГАУ на улице Калинина, 13;
  • с 7 по 17 ноября — в КГИК на улице 40-летия Победы,33;
  • с 18 по 27 ноября — в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на улице Буденного, 161.

С 28 ноября по 7 декабря экспозицию представят в КубГМУ на улице Митрофана Седина, 4, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», принять участие в фотовыставке могли авторы в возрасте от 14 до 35 лет.

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