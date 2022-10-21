В Краснодаре откроют центр социально-трудовой адаптации для людей с ментальными нарушениями

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Центр благотворительной организации «Добрый-Юг» откроется 28 октября на Проспекте Чекистов, 10. Помещение организация получила от администрации Краснодарского края в безвозмездное пользование.

Программу социально-трудовой адаптации для молодых людей с ментальными нарушениями запустили при поддержке Фонда президентских грантов.

В день открытия центра с 14:00 до 17:00 гости смогут посетить занятия в инклюзивных мастерских и пообщаться с сотрудниками и подопечными.

На следующий день в это же время в центре организуют открытые мастер-классы по лепке из глины, живописи, малым скульптурным формам, изготовлению кукол, свечей, росписи витражей, пошиву сумок-шоперов. Расписание мастер-классов разместили на странице центра в соцсетях. Участие в мастер-классах — по предварительной записи, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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