Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

«Край Добра» помогает собрать средства на иммунотерапию Даши Уманской из Брюховецкого района

Общество
12.10.2022 16:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraj-dobra-pomogaet-sobrat-sredstva-na-immunoterapiyu-dashi-umanskoj-iz-bryuhovetskogo-rajona
Видео канала «Кубань 24»

Телеканал «Кубань 24» рассказывает истории детей, которые нуждаются в помощи. Она необходима 7-летней Даше Уманской из Брюховецкого района.

В 3 года у нее начала болеть нога, а потом стали появляться шишки по всему телу. Диагноз, который поставили врачи — нейробластома четвертой стадии. Заключение врачей повергло в шок всю семью.

«Это не передать словами. Это даже врагу не пожелаешь такого перенести, что перенесла я. Это очень тяжело», — сказала мама Даши Ксения Уманская.

Даша перенесла множество сложнейших операций, 8 курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Рост раковых клеток удалось остановить. Однако победить болезнь полностью пока не удалось. Чтобы выздороветь, необходимо начать иммунотерапию. Стоимость необходимых лекарств — почти полмиллиона рублей. Такую сумму маме, которая в одиночку воспитывает двух девочек, не собрать.

Семья обратилась в фонд «Край добра» и очень надеется на поддержку неравнодушных людей. Помощь девочке можно оказать на сайте фонда — сделать перевод банковской картой или отправить СМС со словом «счастье» на короткий номер 7715. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре экс-следователю СКР и его помощнику не удалось оспорить приговор по делу о взяточничестве
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
  5. Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях