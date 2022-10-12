«Край Добра» помогает собрать средства на иммунотерапию Даши Уманской из Брюховецкого района

Видео канала «Кубань 24»

Телеканал «Кубань 24» рассказывает истории детей, которые нуждаются в помощи. Она необходима 7-летней Даше Уманской из Брюховецкого района.

В 3 года у нее начала болеть нога, а потом стали появляться шишки по всему телу. Диагноз, который поставили врачи — нейробластома четвертой стадии. Заключение врачей повергло в шок всю семью.

«Это не передать словами. Это даже врагу не пожелаешь такого перенести, что перенесла я. Это очень тяжело», — сказала мама Даши Ксения Уманская.

Даша перенесла множество сложнейших операций, 8 курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Рост раковых клеток удалось остановить. Однако победить болезнь полностью пока не удалось. Чтобы выздороветь, необходимо начать иммунотерапию. Стоимость необходимых лекарств — почти полмиллиона рублей. Такую сумму маме, которая в одиночку воспитывает двух девочек, не собрать.

Семья обратилась в фонд «Край добра» и очень надеется на поддержку неравнодушных людей. Помощь девочке можно оказать на сайте фонда — сделать перевод банковской картой или отправить СМС со словом «счастье» на короткий номер 7715. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования.