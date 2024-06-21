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В Краснодаре откроется выставка работ фотокорреспондентов, работавших в зоне СВО

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkroetsya-vystavka-rabot-fotokorrespondentov-rabotavshih-v-zone-svo
Видео канала «Кубань 24»

Экспозицию откроют 21 июня в 10:00 в Доме журналистики в кубанской столице.

Почетное место на выставке займут кадры Никиты Цицаги, погибшего 16 июня. Также гости увидят работы, которые завоевали премию имени Бориса Максудова. Помимо этого, зрители смогут пообщаться с фотографами, которые расскажут о специфике работы в зоне СВО. Вход на выставку свободный.

Также в Доме журналистики состоится закрытый показ фильмов. Свои работы о Великой Отечественной войне и СВО представят студенты КубГТУ.

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