В Краснодаре откроется выставка работ фотокорреспондентов, работавших в зоне СВО
Культура
21.06.2024 08:55
Экспозицию откроют 21 июня в 10:00 в Доме журналистики в кубанской столице.
Почетное место на выставке займут кадры Никиты Цицаги, погибшего 16 июня. Также гости увидят работы, которые завоевали премию имени Бориса Максудова. Помимо этого, зрители смогут пообщаться с фотографами, которые расскажут о специфике работы в зоне СВО. Вход на выставку свободный.
Также в Доме журналистики состоится закрытый показ фильмов. Свои работы о Великой Отечественной войне и СВО представят студенты КубГТУ.
Читайте также: посвященную СВО выставку картин на плитах бронежилетов открыли в Краснодаре.