В Краснодаре откроется выставка работ фотокорреспондентов, работавших в зоне СВО

Экспозицию откроют 21 июня в 10:00 в Доме журналистики в кубанской столице.

Почетное место на выставке займут кадры Никиты Цицаги, погибшего 16 июня. Также гости увидят работы, которые завоевали премию имени Бориса Максудова. Помимо этого, зрители смогут пообщаться с фотографами, которые расскажут о специфике работы в зоне СВО. Вход на выставку свободный.

Также в Доме журналистики состоится закрытый показ фильмов. Свои работы о Великой Отечественной войне и СВО представят студенты КубГТУ.

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