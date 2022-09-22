В Краснодаре откроется новая площадка с детскими аттракционами в парке «Солнечный остров»

Видео канала «Кубань 24»

Монтаж каруселей и других механизмов уже завершили, они готовы к использованию.

Аттракционы рассчитаны на детсадовцев и младших школьников. Запустят устройства 24 сентября во второй половине дня. Они расположены за сценой у входа в парк.

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