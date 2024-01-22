В Краснодаре отец силой отобрал двоих близнецов у матери и скрылся

Инцидент произошел в октябре 2023 года на улице Владимирской в краевом центре.

По данным правоохранителей, после развода по решению суда дети остались с матерью в Краснодаре. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам оставило решение суда без изменений.

В октябре прошлого года женщина гуляла с сыновьями. К ней подошел прохожий и завел разговор, в то время как к детям подошла женщина, взяла их за руки и увела к подъехавшей машине, из салона которой вышел отец мальчиков.

Мать попыталась вернуть детей, но стоявший рядом незнакомец повалил ее на землю. В это время отец посадил детей в машину и уехал. Сейчас на связь мужчина не выходит, местонахождение детей неизвестно.

Возбудили уголовное дело о самоуправстве. Полиция ищет двоих шестилетних детей и их 42-летнего отца. Предположительно, они могут находиться в Екатеринбурге.

«Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить сведения в отдел полиции по адресу: улица Гагарина, 103 или по телефонам: +7 (914) 561-80-57, 102», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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