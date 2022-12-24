В Краснодаре от гриппа привились 455,8 тыс. человек

Это на 0,5% больше планируемого. Такое количество привитого населения дает возможность выработки коллективного иммунитета к гриппу в Краснодаре.

«Отмечается напряженная эпидемиологическая обстановка — количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличивается с каждым днем. Вакцинация — по-прежнему единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений», — рассказала глава отдела по вопросам охраны здоровья граждан Краснодара Светлана Харламова.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что прививочная кампания от гриппа в стране завершена, сделать прививку можно в поликлиниках города. По ее словам, в условиях нарастающей активности вирусов прививку от гриппа делать не поздно.

В последний месяц краснодарцы начали чаще обращаться в скорую помощь из-за симптомов гриппа и ОРВИ. Харламова подчеркнула, что вызывать скорую нужно, если у пациента уже несколько дней высокая температура — более 38° и его состояние ухудшается. В остальных случаях необходимо вызвать на дом врача из поликлиники.

Прививочные кабинеты от гриппа и коронавируса во всех городских поликлиниках работают в будние и выходные дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае выявили уже более 600 случаев свиного гриппа. При этом превышения эпидемических порогов в регионе не происходит.