В Краснодаре от гриппа привились 455,8 тыс. человек
Это на 0,5% больше планируемого. Такое количество привитого населения дает возможность выработки коллективного иммунитета к гриппу в Краснодаре.
«Отмечается напряженная эпидемиологическая обстановка — количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличивается с каждым днем. Вакцинация — по-прежнему единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений», — рассказала глава отдела по вопросам охраны здоровья граждан Краснодара Светлана Харламова.
Она подчеркнула, что несмотря на то, что прививочная кампания от гриппа в стране завершена, сделать прививку можно в поликлиниках города. По ее словам, в условиях нарастающей активности вирусов прививку от гриппа делать не поздно.
В последний месяц краснодарцы начали чаще обращаться в скорую помощь из-за симптомов гриппа и ОРВИ. Харламова подчеркнула, что вызывать скорую нужно, если у пациента уже несколько дней высокая температура — более 38° и его состояние ухудшается. В остальных случаях необходимо вызвать на дом врача из поликлиники.
Прививочные кабинеты от гриппа и коронавируса во всех городских поликлиниках работают в будние и выходные дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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