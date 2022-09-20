В Краснодаре освятили памятник преподобному Сергию Радонежскому

Видео канала «Кубань 24»

Литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Скульптуру установили на территории храма Вознесения Господня в Пашковском микрорайоне.

Церковь была разрушена в советское время и восстановлена в 1990 годы. Сейчас здесь появились новые иконы, казачий мемориал «Георгиевская слава», а теперь и скульптура Сергия Радонежского. В 2022 году православные отмечают важную дату — 600 лет со дня обретения останков почитаемого святого. Его памятник создавали московские скульпторы.

«Подражанию в незлобии, любви, в стремлении к миру в своей душе, в стремлении к миру с нашими близкими и к борьбе со своими грехами», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Это ученики. Они разлетаются в свет и несут слово божье. У меня это уже третья скульптура Сергия Радонежского. Одна была в Нижнем Новгороде, затем в Оренбурге и вот в Краснодаре», — рассказала скульптор из Москвы Ирина Макарова.

По окончании литургии духовенство и прихожане крестным ходом прошли к памятнику. Он установлен недалеко от входа в нижний придел храма. Митрополит Григорий прочитал молитвы и окропил скульптуру святой водой.

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